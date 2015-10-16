奥巴马宣布推迟从阿富汗撤军

哈通社阿斯塔纳10月16日电 据英国《金融时报》16日报道，巴拉克•奥巴马总统宣布在美国对阿富汗政策上作出重大逆转，这意味着在他2017年1月离任时，将仍有5500名美军官兵留在阿富汗，尽管他此前承诺明年从该国撤出美军。

在白宫发表的讲话中，奥巴马誓言在2016年的大部分时间在阿富汗保持9800人的美军兵力，在他8年总统任期结束之前才将兵力减至上述新水平。

对于曾把从阿富汗和伊拉克撤出美军当作竞选平台的这位总统，此举标志着一个重大的政策转变。去年他宣布2016年从阿富汗撤出美军部队，称持续10年的战争"是时候翻开新的一页了"。

除了把阿富汗战争交给下一任总统，奥巴马还不得不在从伊拉克撤出美军后，又派遣美军重返那个国家打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)极端分子。这位总统还极不可能实现他的另一个首要外交政策目标——关闭古巴关塔那摩湾美军基地的监狱。

奥巴马表示，他改变战略是因为阿富汗安全部队仍尚未强大到足以抵挡塔利班。他说，留在该国的美军将继续训练阿富汗部队，并支持反恐作战行动。此举出炉之际，也正值美国担心在阿富汗境内活动的ISIS。

"我知道你们很多人厌倦了这场冲突。正如你们非常了解的，我不支持无休止战争的想法，"他说。"然而，考虑到阿富汗局势关系到什么......我坚信，我们应该付出这一额外努力。"

虽然奥巴马在最近几个月赢得两个重大的外交政策胜利（伊朗核协议和美国对古巴关系进入新时代，结束几十年的敌对状态），但他一直受到阿富汗战局的困扰，并且面对盘踞在伊拉克和叙利亚的ISIS所构成的顽固威胁。他还面对俄罗斯对叙利亚的干预，以及中国在南中国海日益强硬的行为。

驻阿美军司令、陆军上将约翰•坎贝尔最近对美国国会表示，考虑到塔利班的实力，美国应该重新考虑2016年撤军的计划。加大此言震撼力的是，塔利班武装最近一度攻占阿富汗北方城市昆都士(Kunduz)，使政府遭受难堪的挫折。