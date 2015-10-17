韩美元首就朝鲜问题发表联合声明 称愿与朝鲜对话

哈通社阿斯塔纳10月17日电 据中新网报道，16日，正在美国访问的韩国总统朴槿惠与美国总统奥巴马举行会谈，双方就朝核等朝鲜问题发表联合声明，这是韩美两国元首首次就全方位对朝政策另行发表联合声明。

两国元首在《2015韩美有关朝鲜问题的联合声明》中强调，韩美两国决定把朝鲜问题当作"最急需解决的问题"。双方重申需以"全面、可核查、不可逆转"(CVID)的方式解决朝核问题，敦促朝鲜立刻、完全遵守国际义务和承诺。 声明称，韩美两国没有采取任何敌视朝鲜的政策，为了实现无核化这一共同目标始终保持愿意与朝鲜开展对话的立场。同时，为了对朝鲜任何形式的"挑衅"做好应对，韩美将不断实现同盟现代化，增进双边合作。

就朝鲜半岛和平，声明称，韩美将为营造有利于朝鲜半岛和平统一的环境加强高层磋商，美国将继续大力支持朴槿惠在德国德累斯顿工业大学发表演讲时提到的朝鲜半岛和平统一构想。美国对朴槿惠政府为改善韩朝关系多次向朝鲜做出提议进行高度评价，对韩国和平化解今年8月的半岛紧张局势表示欢迎。 10月13日下午，朴槿惠乘专机离开首尔前往美国华盛顿，开启为期四天的访美之行。朴槿惠的访问本应是今年6月进行，但因该国暴发中东呼吸综合征(MERS)疫情被推延至今。