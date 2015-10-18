美联储内部各说各话 年内是否加息还真不好说

哈通社阿斯塔纳10月18日电 综合外媒消息，美国克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特尔近日重申了应采取渐进式加息方式的观点，并称经济表现的改善已经不再支持美联储采取将利率保持在零附近的紧急货币政策。

梅斯特尔是在昨天接受福克斯商业新闻网采访时做如上表态的。她说，资产负债表和住房市场表现良好，美国已"达到或接近达到"充分就业。

另据道琼斯通讯社报道，梅斯特尔目前在联邦公开市场委员会不具有投票权，但将于明年1月份获得投票权。当被问及到时她计划如何行使投票权时，梅斯特尔说，将视经济发展的情况而定。

梅斯特尔表示，美联储会继续维持十分宽松的货币政策，并称这将在一定程度上防范下行风险。

梅斯特还在采访中补充说，美联储的政策决定不会考虑政治因素。

共和党的总统提名候选人特朗普上周三在接受彭博采访时表示："美联储主席耶伦维持现有利率水平不变是一个政治决策，这样做的目的是让下一任总统面临巨大的难题。"而梅斯特的上述讲话目的在于反驳特朗普的言论。

上周公布的美国经济数据好坏不一，9月零售销售、PPI数据表现疲弱，而CPI、初次申请就业数据等表现则超过市场预期。多位美联储官员的表态也显示其内部就加息的分歧依然明显。

亚特兰大联储主席洛克哈特认为，今年年内加息的可能性依然存在，并偏向于认为10月或12月是可能的时机。芝加哥联储主席埃文斯则指出，等到2016年中期再加息是"最好选择"，因为通胀目标未达成不应开始加息。美联储理事布雷纳德也同意延迟加息，直至有明显迹象表明全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会推动美国经济复苏偏离轨道。

美联储的另一位重量级人物人物、纽约联储主席杜德利则称，决策者之间的意见分歧不像看起来那样大，而且大都同意根据相同的框架来决定升息时间。

尽管如此，10月15日路透社最新公布的调查结果显示，美联储今年12月加息的概率依然达到了55%，虽较9月的60%略有下降，但暗示民意依然寄希望于美联储年内加息。但期货投资者预计联储今年12月加息的概率仅有三成左右。

市场认为，美联储要看到更多的就业、消费者支出稳步增长和市场稳定，官员们才会透露更多加息信号。