德国一名女性市长候选人因接待难民遇刺

哈通社阿斯塔纳10月18日电 据路透社消息，德国一位女政治家遇刺，伤势严重，手术后情况稳定。刺客是一位44岁的反移民人士。德国总理默克尔得知事件后十分惊愕，并严厉谴责了这起野蛮事件。这一事件凸显了默克尔宽厚的难民政策正在德国引起越来越紧张的气氛。

受害者名叫瑞克尔(Henriette Reker)，55岁，是一位正在竞选科隆市长的独立竞选人，但得到默克尔所在的基民党的支持。科隆市是德国第四大城市，瑞克尔本人负责科隆市接待难民的工作。

事发时她正在基民党的一个信息咨询台工作，刺客刺伤了她的颈部，伤势严重。刺客随后被抓。警方说，嫌犯犯罪出于明显的种族主义动机。

默克尔慷慨的接待难民政策目前在本党内部受到很多批评。她准备于周日前往伊斯坦布尔，与土耳其当局商谈如何应对难民潮问题。

安卡拉当局日前勉强接受了欧盟要其把大批非法移民控制在土耳其的行动计划，欧盟将向土耳其提供巨额费用。

欧盟周四原本希望土耳其能把经由土耳其转往欧盟的非法移民截留，但是要求欧盟视其为"安全国家"的土耳其认为欧盟提出的只是一个简单的行动计划，而且投入的预算让土耳其"难以接受"。

土耳其总统埃尔多安周五嘲讽说，欧盟不过接待了三万、四万难民，土耳其一国接待的叙利亚难民就超过了220万。