小克里斯•尤班克：戈洛夫金身上有很多破绽

哈通社阿斯塔纳10月20日电 据sports.kz消息，WBA中量级过渡拳王小克里斯•尤班克日前表示，他已经做好了充分的准备，相信自己拥有击败WBA中量级超级拳王根纳季•戈洛夫金的实力。

"人们都希望能够看到戈洛夫金与中量级级别中的强手对决，而我就是这些强手之一。我非常乐于和强大的对手交战，向观众证明自己能击败任何对手。在中量级级别中，拥有金腰带的拳手都是我的目标。"小克里斯•尤班克说。 尤班克称，通过对戈洛夫金的观察，他已经发现了很多GGG在身法上的破绽，如果有机会对决，他将利用这些破绽击败戈洛夫金。"现在的问题在于如何组织这场比赛，对我而言，击败戈洛夫金并不难。"他说。 声名显赫的拳王老克里斯•尤班克对儿子的观点表示支持。 "克里斯托弗（小克里斯•尤班克）身上具备了所有能够击败戈洛夫金的优势。比赛肯定会十分激烈，但最终的胜利者一定会是我儿子。想当年，我在1990年同奈杰尔•本进行比赛前，同样没有人认为我有可能获得胜利。就像现在你们认为克里斯托弗赢不了戈洛夫金一样。"老克里斯•尤班克说。（编译：塔尔）