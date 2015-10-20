联合国秘书长潘基文：拯救地球我们别无选择

哈通社阿斯塔纳10月20日电 据路透社消息，距离巴黎气候峰会还有六周，能否达成一个事关人类未来前途的重大协议，仍然是一个疑问。法国总统奥朗德相信会达成一项协议，但他质问：这将会是一个"什么水平的协议"？美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文呼吁各国政府超越自身利益达成协议。潘基文警告：我们没有第二个地球，我们不可能有替代性方案。

195国气候问题谈判代表周一齐聚波恩，举行为期一周的巴黎峰会前"最后一轮"谈判。各国利益不同，但与会者似有同样的迫切感----达成一个为未来指路的全球性协议，但分歧照样存在，能否在会期结束时抹平仍很难说。

联合国秘书长潘基文周一呼吁各国超越本身利益，通过谈判达成一项全球性气候协议。潘基文对谈判进展不甚满意，他称直至目前，"谈判进度很慢，让人有失望感"。潘基文对那些还在幻想有替代性方案，或者不作为也大不了的人警告说，我们没有任何替代性方案，因为我们没有第二个地球。潘基文认为，巴黎大会不是一个终点，但必须要出现一个重大转折，标志着全球各国对抗气候转暖的信心和决心。

巴黎气候峰会东道国总统奥朗德周一重申，相信11月30日至12月11日召开的气候峰会会有一个协议，但根本的问题是，这是一个什么样的协议，是一个多高水平的协议，这一协议能不能够经常修正？

美国白宫周一宣布，已有81家美国企业支持美国总统奥巴马提出的应对气候变化的倡议。奥巴马希望有更多的美国企业支持对抗气候转暖计划。

中国与美国分别是全球第一和第二大工业废气排放国，之前，两国分别提出了雄心勃勃的持续性的对抗气候转暖的计划。截至目前，已经有近150国提出了对抗气候转暖的计划，但是，不少气候专家担心，根据目前各国的计划，仍不足以实现在本世纪把气候升温不要超过两度的目标。他们呼吁各国在本次巴黎峰会上放远目光，达成一个伟大的协议。