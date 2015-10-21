美俄达成协议避免战机在叙利亚上空遭遇

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据外媒消息，为防止美俄战机在叙利亚上空遭遇，美国与俄罗斯周二签署一项协议，以免发生不幸事故。美国国防部宣布了上述消息。

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国防部副部长安托诺夫也几乎于同时宣布，俄罗斯与美国签署了这项防止空中事故的"备忘录"。

美国国防部发言人称，在签署这一协定后，协定便立即生效。这位发言人还表示，协定包含众多的规定和限制，旨在防止美国与俄罗斯军机在叙利亚上空发生相撞事故。

俄罗斯在九月30日开始对叙利亚轰炸，俄方当时要求与美方互通情报，避免在叙利亚空中出现事故。

以美国为首的60多个国家从2014年9月份以来对叙利亚和伊拉克境内的伊斯兰国组织进行轰炸。

俄罗斯称其对叙利亚进行的轰炸的目标是伊斯兰国组织以及其他"恐怖组织"，但是美国国防部认为俄罗斯轰炸的主要目标是叙利亚反政府的叛军，从而支持阿萨德政权。

自俄罗斯轰炸叙利亚至今，根据美国国防部的说法，美俄之间并未在空中遭遇比较大的事故。但是美国及其盟军的军机有时被迫改变飞行航向，以免与出现在同一地带的俄国军机相遇。