美国现任副总统拜登决定不角逐总统候选人提名

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据英国《金融时报》22日报道，美国现任副总统乔•拜登不会参加美国总统竞选，这结束了数月以来的诸多猜测，即他将在民主党提名中挑战希拉里•克林顿。

在白宫玫瑰园，在总统巴拉克•奥巴马的陪伴下，拜登表示，他的家人正试图从长子博(Beau)今年因罹患癌症而去世这一不幸中恢复过来，并得出结论，他已没有机会对已经投入角逐的4位民主党人发起可信的挑战。

"我和家人经历了哀悼过程，我一直这么说......很有可能就是这个过程，在我们走出悲痛时，将关闭发起现实的竞争总统候选人提名的时间窗口，"他表示，"我得出的结论是，这个窗口已关闭。"

拜登强调，尽管他不会参选，但"我不会保持沉默"。他呼吁民主党人和共和党人"结束正在撕裂国家的激化分歧的党派政治"。

几个月来，拜登一直保留着第三次争取问鼎白宫的可能性，同时告诫称，他需要确保他和他的家人在他的长子去世后拥有作出这个决定的"情感能量"。

今年夏季，外界猜测，他将参加竞选，因在民主党提名中处于领先的希拉里难以摆脱一桩关于她在担任美国国务卿时曾使用私人邮件账户的丑闻。

拜登的决定意味着，他承认自己原本将在距离初选仅4个月前加入角逐，而希拉里及其竞争对手、来自佛蒙特州的信奉社会主义的参议员伯尼•桑德斯已组建大规模竞选团队并筹集了竞选资金。

拜登不会参选的消息将令希拉里阵营深感宽慰。拜登有着比希拉里更厚道的名声，而且希拉里已遭遇来自桑德斯的强大挑战。