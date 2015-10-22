俄罗斯与白俄罗斯将成立联盟国家军事机构

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据外媒报道，俄罗斯国防部长绍伊古21日表示，俄罗斯和白俄罗斯在未来三年内将成立一个两国联盟军事机构，确立军事保护机制。但他未就该机构的名称及其他细节作出说明。

绍伊古当天同白俄罗斯国防部官员举行会议，通过了两国国防部2016至2018年联合行动计划。绍伊古称，根据计划，俄白两国将成立联盟国家（只限俄白两国）军事机构，建立军事保护机制，并研究如何根据环境变化确定双方下一步行动，旨在协同两国国防部工作，促进两国军队一体化，维护两国军事安全，提高双方联合应对威胁和挑战的能力。 绍伊古说，鉴于北约在俄边境地区的活动日渐频繁，俄白两国军队需提高战备级别、加强应对遭遇入侵时协同作战的军事能力。 白俄罗斯国防部长拉夫科夫表示，今年9月举行的"联盟之盾－2015"俄白联合军演体现出了两国军事领域的高度协同水平，凸显了俄白联盟在保障东欧地区军事安全方面的作用。 作为会议成果，俄白双方还签署了包括在先进技术研发领域交流信息等一系列合作协议，并确定两国将在2017年举行"西方－2017"联合战略军演。