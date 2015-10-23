外媒：创新是中国未来十年能否保持增长的决定性因素

哈通社阿斯塔纳10月23日电 据《华尔街日报》22日报道，多年来，由于中国经济一直稳步增长，因此中国能否创新是个并不紧迫的问题。但目前不再如此了。

麦肯锡全球研究院一项新研究的作者们称，随着劳动力和资本这些传统生产要素增长放缓，创新是中国未来十年能否保持经济增长的决定性因素。

据麦肯锡全球研究院的估计，中国将需要加快创新速度，以使2025年之前的年经济增速保持在5.5%-6.5%。

在计算中，作者们使用了"多要素生产力"(multifactor productivity，即不是来自劳动力和资本等生产要素的产出)作为衡量创新的粗略指标。多要素生产形成的GDP增量所占的份额从上世纪90年代的接近一半下降至过去五年的30%。研究称，对中国来说，这个份额将需要上升至35%-50%，未来10年才能享受5.5%-6.5%的年经济增速。

作者们写道，中国应对创新需要方面做得如何将帮助决定未来10年中国的经济发展道路。

麦肯锡全球研究院估计，2025年前，服务业和制造业创新活动对中国经济每年的贡献可能为1万亿-2.2万亿美元。至于中国可从工程和科学创新中获得多少价值？作者们决定不做估计。