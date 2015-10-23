欧洲央行暗示或加大量化宽松“火力”

哈通社阿斯塔纳10月23日电 据英国《金融时报》23日报道，欧洲央行表示，如果新兴市场放缓威胁欧元区经济复苏，它将在12月扩大其1.1万亿欧元的量化宽松计划并下调存款利率。

欧洲央行行长马里奥•德拉吉表示，政策制定者的措施需要在12月3日的表决会议上得到"重新考察"。在他发表这番言论后，欧元兑美元汇率下跌1.67%，至1欧元兑1.116美元。

他表示，欧洲央行准备调整其量化宽松计划的"规模、组成和持续时间"。目前，欧洲央行每月购买600亿欧元的债券，多数为政府债券，欧洲央行已表示，这些操作将至少持续至2016年9月。

投资者将德拉吉拒绝排除降息可能性以及暗示将进一步实施量化宽松政策视为买入信号，推升欧洲资产价格周四大幅上涨。

欧洲政府债券收益率（与债券价格走势相反）下跌，意大利和西班牙基准10年期债券收益率为自4月以来最低，德国两年期债券收益率触及-0.32%的记录低点。

"盘中经历了大幅波动，"瑞银利率策略师约阿基姆•蒂贝里表示，"这表明，投资者正重新定位，预测欧洲央行将继续购买债券。"

尽管量化宽松政策似乎使欧洲信贷市场解冻，但增长仍然乏力，同时通胀率处于负值。德拉吉表示，通胀前景现在"不那么乐观"，他还就来自新兴市场（尤其是中国）的风险发出警告。