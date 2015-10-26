中国申请加入欧洲复兴开发银行

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据英国《金融时报》26日报道，中国已正式请求加入欧洲复兴开发银行(EBRD)，此举将增强欧洲和全球第二大经济体日益紧密的联系。

加入EBRD也将为中国向基础设施以及"新丝绸之路"（或称"一带一路"）项目上的其他投资输送资金开辟新的渠道，使中国与欧洲乃至世界其他地方的市场对接起来。

EBRD证实了中国正式申请加入的消息。中国国家主席习近平上周结束了为期4天的访英之旅，其间签署了价值数百亿英镑的贸易和投资协议。据悉，习近平在访问期间和英国首相戴维•卡梅伦谈到了加强中国与EBRD的关系--这个可能性将受到伦敦的欢迎。

一位EBRD官员表示，"一位中国高级官员"（据悉是中国央行行长周小川）在今年8月写信给EBRD总裁苏玛•沙克拉巴蒂爵士，提议中国成为该行的股东。另一位知情人士表示，中国将不会成为EBRD的运营国，其持股数额将是象征性的，"只是让他们可以说自己是股东"。

记者一时联系不上中国驻伦敦大使馆人员请其置评。上述EBRD官员表示，中国的请求将被提交该行现有股东（包括64个发达和发展中国家）考虑，目前处于"初级阶段"。

这位官员补充称："我们的确在努力吸引中国投资。"中国已经能够与EBRD合作，后者与新创立的、由中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）之间有合作计划。但让中国成为股东将传达出清晰的意向。上述官员表示："这是声望和政治问题，而非股东影响力。"

今年6月，沙克拉巴蒂在北京的一场会议上表示，EBRD与亚投行正在进行"认真而范围广泛的对话"，两家银行以及其他多边银行应该展开合作，"在可以的情况下联手提供资金，以填补基础设施融资缺口"。

欧盟委员会副主席于尔基•卡泰宁上月在与中国副总理马凯会晤时表示，欧盟将鼓励中国和EBRD深化合作，包括中国加入该行。此类热情标志着过去几年欧洲的态度发生了戏剧性转变。

2011年5月，沙克拉巴蒂的前任托马斯•米洛向记者表示，中国加入EBRD"根本不成问题"，但"就我们的章程而言，也不是非常容易"，这显然是指EBRD的章程要求。

这些要求并未阻止中亚各国加入EBRD--在去年EBRD发放的89亿欧元贷款中，有8亿欧元是发放给中亚国家的。与亚投行和其他中资银行合作，将让EBRD扩大在中亚地区的业务。中亚位于"新丝绸之路"的陆路核心。