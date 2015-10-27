中国和伊朗或将联合参与哈萨克斯坦第四座炼油厂建设工程

哈通社阿斯塔纳10月27日电 据阿斯塔纳电视台消息，按照计划，哈萨克斯坦第四座炼油厂将在位于西南部的曼格斯套州开工建设。伊朗和中国均对该计划表现出了浓厚兴趣，并提出投资参与炼油厂的相关建设。

消息称，该项目对中国和伊朗都具有明显的吸引力。伊朗虽然是重要的产油国，但其过半的石油产品都需要自国外进口。举例来说，哈萨克斯坦的石油产品赤字为200万吨，而伊朗是哈萨克斯坦的5倍之多。 伊朗主要的人口和炼油厂集中在该国的北部地区，而石油产区则位于阳光明媚的南方。将南方的原油运输至北方，对于伊朗而言成本过高。因此，伊朗向哈萨克斯坦建议开展原油互换计划，即哈萨克斯坦通过阿克套港向伊朗北方的炼油厂提供原油，而伊朗通过波斯湾出口南部原油，偿还哈萨克斯坦提供的原油债务。中国方面对于该计划极为支持。 "在第四座炼油厂建成并投入使用后，将能满足国内市场约150万吨石油产品的需求，余下的部分将通过阿克套港提供给伊朗。而中国，则计划通过位于伊朗南部公司收购伊朗石油。这样一来，就能形成一个稳定的‘石油供需三角'。"曼格斯套州副州长拉赫姆别克•阿米尔扎诺夫说。 炼油厂项目将依托外国投资进行建设，项目建成后，将为当地提供大量的工作岗位和财政收入。 目前，炼油厂最终的产能尚未明确。中方提议该炼厂的产能为每年炼化600万吨原油，并认为炼油厂总投资额应维持在50亿美元。而伊朗方面则对此有不同意见。伊方认为，炼油厂的产能应高于600万吨，投资额也需要进一步扩大。 据阿米尔扎诺夫称，中方企业计划使用全新的生产设备，按照欧5、欧6标准生产成品油。此外，新炼油厂项目将极大地提高杰兹卡兹甘-贝纽铁路线的使用效率。 根据相关计划，第四座炼油厂将于5年后建成并投入使用，厂址或位于港口，或位于原油产区。（编译：塔尔）