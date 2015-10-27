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18:11, 27 10月 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫陪同安倍夫妇游览阿斯塔纳著名景点
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哈通社阿斯塔纳10月27日电 据总统府新闻局消息，27日，纳扎尔巴耶夫总统陪同到访的日本首相安倍夫妇，游览了首都阿斯塔纳市内的多处著名景点。
纳扎尔巴耶夫同安倍夫妇一道前往参观哈萨克斯坦中央音乐厅、阿斯塔纳国家歌剧和芭蕾舞剧院，并欣赏了芭蕾舞表演。（编译：塔尔）
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