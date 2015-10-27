中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:11, 27 10月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫陪同安倍夫妇游览阿斯塔纳著名景点

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳10月27日电 据总统府新闻局消息，27日，纳扎尔巴耶夫总统陪同到访的日本首相安倍夫妇，游览了首都阿斯塔纳市内的多处著名景点。

    纳扎尔巴耶夫同安倍夫妇一道前往参观哈萨克斯坦中央音乐厅、阿斯塔纳国家歌剧和芭蕾舞剧院，并欣赏了芭蕾舞表演。（编译：塔尔）

    标签:
    外交 总统 日本 黄金储备 首都
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!