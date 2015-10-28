借助连云港物流基地 哈萨克斯坦物流运输潜力将得到巨大提升（图）

哈通社连云港10月28日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）受中国中央人民广播电台邀请，哈萨克斯坦媒体代表团日前访问了位于中国江苏省的哈中连云港物流基地。

巧合的是，代表团正好和一列满载铁合金产品，从哈萨克斯坦出发的货运列车，一同抵达了物流基地。 在向代表团介绍物流基地的建设情况时，基地管理层强调，通过连云港物流基地，哈萨克斯坦的物流运输潜力将得到极大的提升。 据连云港哈中国际物流公司总经理刘斌介绍，至2015年年底，预期通过物流基地转运和出口的货物总量将达到25万20英尺标准集装箱。 "我们计划在2020年前，力争使这一数据翻一番。在双方合作的基础上，我们已经通过货运铁路开始进行货物运输，货运量正在逐年提升，尤其是由中国发往哈萨克斯坦的货运量增长迅速。明年我们还计划开通过境哈萨克斯坦至塔什干的集装箱班列。与去年同期相比，中国至中亚的货运量，在近四个月内增长了40倍。"刘斌说。 如今，物流基地每天都会有两列货车启程发往哈萨克斯坦，而每两天便会有一列来自哈萨克斯坦的货运专列抵达物流基地。 物流基地哈方专家达尔汗•叶森古洛夫向记者着重强调了集装箱专列的重要性。 "首先，专列成本低；其次，使用集装箱专列将大大减少货物运送的时间。例如，从连云港至阿拉木图的集装箱专列，全程只需六天时间。集装箱专列中途不停靠任何站点，只在边境口岸接受检查，以及车辆出现技术故障的情况下才会停车。目前我们计划将这一专列常态化，并且已经同СRСТ达成了协议。我们将依托这一平台开展更进一步的工作。"他说。 据其介绍，哈中物流基地正计划开拓同其他国家的物流线路。为落实该计划，今年11月，连云港方面的专家将赴哈萨克斯坦，同哈萨克斯坦国家铁路公司子公司KTZ特快签署相关协议。 该计划旨在保障他国货物能够畅通的过境哈萨克斯坦。 计划中，为了提高物流基地的吞吐量，还考虑安装自动监控系统。这些计划都将在年内投入实施。 "系统建立后，将不再需要专门安置监控人员，系统将自动扫描入港货物。哪些货物是出口的、哪些是进口的、哪些是将被送上集装箱专列的，这些信息都能在系统的终端上一一呈现出来。连云港拥有专门的信息中心，可将信息传输给所有工作人员，通过在线系统，指挥人员选取货物。客户也可以通过这一在线系统，实时了解自己的货物目前的状况。" 叶森古洛夫说。 "如果说，连云港是哈萨克斯坦通向太平洋的出口，那么对于中国而言，哈萨克斯坦则是面向中亚和欧洲的大门。哈中物流基地可谓是实现两国元首提出的‘一带一路'和‘光明大道'计划的重要步伐。中国为了发展阿拉山口和霍尔果斯口岸进行了大量投资，而通过连云港物流基地，哈萨克斯坦出口的商品将直达东南亚和亚太地区。"刘斌说。 在完成了对连云港物流基地的参观后，哈萨克斯坦媒体代表团又游览了正在建设当中的连云港上合组织国际物流园。 该国际物流园分为东西两个区域，占地面积44.89平方公里，总投资47亿元人民币。预计物流园建设工程将于2020年前后完工。值得一提的是，为了刺激创新型企业，物流园的税率被降低到了15%。 连云港哈中国际物流公司由哈萨克斯坦和中国联合建立。 2015年2月，连云港至阿拉木图的首列集装箱专列抵达阿拉木图。 在14个月内，连云港哈中国际物流公司共运输15万集装箱货物，并计划在2020年前将这一数据增长至50万。（编译：塔尔）