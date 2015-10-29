世卫组织：结核病更可怕将成人类主要死因

哈通社阿斯塔纳10月29日电 据外媒消息，世界卫生组织(WHO)本月29日发布报告表示，结核病感染首次逼近艾滋病毒，成为人类罹患传染病的主要死亡原因。对此，有专家呼吁，不能轻视这种古老但可治愈的疾病。

2014年，全球计有110万人因为肺结核死亡。同一时期，全球因为艾滋病死亡人数为120万，其中包括同时感染上述两种病的40万病例。

据报道，WHO结核病计划主任拉维格里奥尼(Mario Raviglione)表示，这项报告反映了过去10年来艾滋病治疗管道的大跃进，帮助很多人保住性命。不过，这也反映了这两种全球性传染病在资金方面的悬殊。 拉维格里奥尼接受访问时表示，"好消息是结核病介入计划自2000年以来拯救了大约4,300万条人命"，但鉴于结核病多数案例可以成功治愈，死亡率却仍处于"不能接受的高"。

据悉，这项报告涵盖了全球205个国家和领土关于结核病各项层面的数据，包括抗药性形式，研究发展以及资金等项目。报告显示，2014年WHO接获600万结核病新增病例通报，不到去年全球预估感染结核病人数960万的三分之二。2014年预估感染多重抗药性结核病的48万病例中，只有四分之一被诊断出来。

对此，无国界医生组织(Medecins Sans Frontieres)代理医学主任布里登(Grania Brigden)表示，这项报告"应该可以唤醒我们，要减少这种古老但可治愈的疾病，还有很多工作亟待我们去完成。"