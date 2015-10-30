日本电通公司获哈萨克排球美少女独家广告代理权

哈通社阿斯塔纳10月30日电 日本电通(Dentsu Inc.)公司日前宣布，该公司已经取得了哈萨克排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃所有广告活动的独家代理权。

今后，萨比娜的所有广告活动，都将由这家日本企业全权负责。 萨比娜同该公司的合同，将自2015年11月1日起生效。值得一提的是，该合同适用地区中不包括哈萨克斯坦。 据悉，日本电通公司此前从未同任何一名体育明星有过合作。萨比娜是他们签下的首位外国运动员。 哈萨克斯坦女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃去年在台湾参加亚洲青年女子（U19）排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧，一夜走红网络。 此后，萨比娜在亚洲地区，尤其是中国、中国台湾、韩国和日本等国家和地区收获了大量粉丝。目前，她在社交媒体上的粉丝数量已经超过了50万人。 萨比娜如今是哈萨克斯坦最为知名的运动员之一，成名后活跃于各类社交和体育活动中，并致力于宣传哈萨克斯坦。她目前是国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员，并且曾担任阿拉木图2022年冬季奥运会申奥代表团成员。 今年9月，萨比娜宣布加盟日本日光（GSS Sunbeam）排球俱乐部。（编译：塔尔）