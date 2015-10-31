习近平会见默克尔：欢迎德方参与东北老工业基地改造

哈通社阿斯塔纳10月31日电 据新华社消息，中国国家主席习近平29日在钓鱼台国宾馆会见德国总理默克尔。双方积极评价中德关系发展，同意进一步加强两国各领域务实合作，习近平还表示，欢迎德方参与东北老工业基地改造。

习近平欢迎默克尔担任总理以来第八次访华，指出中德两国领导人保持密切交往体现了两国关系的高水平发展。中德关系关乎两国人民福祉，也关乎中欧合作乃至世界经济发展。两国发展全方位战略伙伴关系，既要立足双边，也要放眼中欧、亚欧乃至全球。双方要巩固政治互信，尊重彼此发展道路，理解和照顾彼此核心利益和重大关切，保持各层次密切交往势头。《中德合作行动纲要》已经产生积极成效。双方要进一步挖掘合作潜力，培育更多合作增长点，推动财政金融、城镇化、农业、电动汽车、节能环保、智能制造和生产网络化等领域合作不断取得新进展。中方欢迎德方参与中国中西部地区发展和东北老工业基地改造，欢迎德国担任2016年中国西部博览会主宾国。中德在文化、教育、体育、医疗卫生、社会保障、残疾人事业等众多领域合作空间广阔。中方支持双方明年共同举办中德青少年交流年。

习近平指出，中德关系和中欧关系相辅相成。中方愿同欧盟机构及各成员国开展全方位合作，打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。中欧已就建立互联互通平台、推进中欧人员往来便利化、加快中欧投资协定谈判等达成共识，希望德方为推动这些举措发挥积极作用。中方赞赏德方积极支持和参与"一带一路"和亚洲基础设施投资银行倡议，愿同德方加强在二十国集团内的合作。

默克尔表示，近年来德中关系保持高水平发展，各层次交流十分密切，政治、经济、人文等各领域交流合作不断深入。新形势下，德方愿深化同中方在经贸、产业和金融方面务实合作，积极参与"一带一路"和亚洲基础设施投资银行建设。德中两国在国际事务中拥有许多共同利益和巨大合作潜力，可以加强协调，共同为解决有关全球性问题、维护国际地区安全与稳定作出努力。德方支持中国加入欧洲复兴开发银行，支持人民币加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，支持落实国际货币基金组织份额改革方案。德方将配合中方办好明年的二十国集团峰会。

默克尔介绍了当前欧盟经济形势、克服难民问题、债务危机等情况，感谢中方给予的支持。习近平表示，发展对欧关系始终是中国外交优先方向之一。中方坚定支持欧洲一体化进程，乐见一个繁荣的欧洲、团结的欧盟。中方愿同欧方继续推进各领域务实合作，加强宏观经济政策协调。

双方还就共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。