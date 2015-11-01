俄在西奈半岛坠毁客机乘客已全部遇难

哈通社阿斯塔纳11月1日电 综合外媒消息，当地时间10月31日，一架由埃及沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡的空客A321客机在埃及西奈上空失联，后确认已坠毁。

机上共载有224人，其中包括17名孩子和7名机组人员，有3人是乌克兰人，其余或都是俄罗斯人。最新消息显示，机上人员已全部遇难。

据俄罗斯LifeNews公布机上人员名单显示，其中不少人姓氏相同，这意味着机上可能有不少家庭。

据报道，航班上的乘客都是埃及旅游胜地沙姆沙伊赫的游客。因此次坠机事件，埃及总理宣布决定推迟促进两国旅游合作协议签订会议。

埃及安全部门表示，还没有迹象表明客机是被击落的。埃及安全部门的这番表态的背景源于西奈半岛动荡的安全形势。据悉，由于IS极端组织的存在，西奈半岛的很大一部分地区很危险，只有北部和南部的沿海岸地区在安全部队足够的保护之下。

德新社援引的一名安全方面人士的消息称，依目前对残骸的初步调查，没有遭遇恐怖袭击的迹象。

英国天空电视台援引埃及当局消息说，是机械故障导致了这架空客A321坠毁。在这架客机的信号从雷达上消失时，飞行高度为31000英尺。航班监控网站Flightradar24 称客机正已约每分钟6000英尺的速度下降。 另据路透社消息，俄罗斯总统普京宣布全国在11月1日(周日)举行全国哀悼日，为坠毁的俄客机机上人员进行哀悼。