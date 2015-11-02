美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行

哈通社阿斯塔纳11月2日电 美国与中亚五国外长会议1日在乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕举行。

据悉，此次会议是根据今年9月，联合国70周年峰会时达成的相关协议召开的。 美国国务卿克里、哈萨克斯坦外交部长伊德里索夫、乌兹别克斯坦外交部长卡米洛夫、吉尔吉斯斯坦外交部长阿卜杜勒达耶夫、塔吉克斯坦外交部长阿斯洛夫、土库曼斯坦外交部长梅列多夫与会，就政治、经济、文化、人道主义领域合作以及国际和地区热点问题等交换了意见。 会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明。会议还批准建立六国外交部间就共同关心的问题进行定期政治对话的新机制"C5+1"。 伊德里索夫外长在会上发言，并对美国近期提出的中亚战略及其重要性表达了关切。"中亚同美国之间的合作，不能演变成中亚国家相互竞争的源头，而应基于中亚国家之间的共同利益，并以此为准则。作为美国的战略合作伙伴，哈萨克斯坦非常欢迎美国国务卿克里此次中亚之行，并且支持‘C5+1'会谈机制的常态化。"他说。 伊德里索夫还表示，为了促进中亚经济和投资等领域取得实质性的发展，必须吸引更多的美国跨国企业和投资者投资中亚。因此他还提议，成立一个全新的中亚经济发展基金。（编译：塔尔）