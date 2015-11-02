伊德里索夫外长会见美国国务卿克里

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据外交部消息，11月2日，外交部长伊德里索夫同到访的美国国务卿克里举行会谈，双方就进一步推动两国各领域合作，以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

纳扎尔巴耶夫总统同美国总统奥巴马在纽约的会晤，以及今年9月联合国70周年峰会期间，哈美两国所达成的诸多协议等也得到了双方的关注。 伊德里索夫和克里均高度评价了哈美战略合作伙伴关系委员会在深化两国合作关系中发挥的重要作用。 此外，在世贸组织框架下强化哈美经贸和投资领域合作、美方为哈方落实"百步计划"提供协助、传统和可替代能源领域合作前景等，也成为了双方讨论的议题。 双方还就教育领域合作、简化签证手续等问题达成了共识。 克里强调，美国将鼎力支持哈萨克斯坦举办2017年阿斯塔纳世博会，并将在阿斯塔纳世博园开设美国展厅。克里还高度评价了纳扎尔巴耶夫总统关于成立由联合国领导的绿色能源发展中心的倡议。 在谈及无核化运动及防止核扩散等问题时，克里强调，哈萨克斯坦在这一议题上的努力和作为值得称赞。在建立核燃料银行、伊朗核问题相关谈判中，哈萨克斯坦同样发挥了举足轻重的作用，做出了具有实质意义的巨大贡献。 针对地区安全议题，克里同伊德里索夫就共同遏制恐怖主义、阿富汗及周边地区状况等问题交换了意见。 哈方还向克里介绍了哈萨克斯坦著名的苹果品种"Aport"，并就两国农业领域合作进行了讨论。（编译：塔尔）