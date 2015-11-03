参议员议员认为不应将归国哈侨称呼为“回归者”

哈通社阿斯塔纳11月3日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）在3日举行的参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会扩大会议上，委员会主席伊克拉穆•阿德尔别科夫提议，今后应弃用针对归国哈侨的"оралман" （直译为"回归者"）称呼。

据悉，此次会议主要讨论的议题，是《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就移民和就业保障问题进行修改补充》法案（《移民和就业保障法修正案》）。 "‘回归者'这一称呼以及其所带来的身份认同已经产生了一些不良的影响。"在会议讨论过程中，阿德尔别科夫如是说。 他还对归国哈侨后代，同样被称之为"回归者"的做法提出了批评。 "从一开始，我们就不应该使用这一称呼。我认为，考虑到当前的这些不利影响，我建议废止这一称呼的继续使用。而且，我们应该邀请归国哈侨代表和我们共同商议这一问题。" 据悉，此次会议讨论的法案中，为吸引外国哈萨克族积极移民哈萨克斯坦，提出了多项具体措施。例如归国哈侨待遇（оралман мәртебесі）的快捷授予、无需资产认证即可获得长期居住证（绿卡）等。根据新法案，若归国哈侨落户北哈州等政府指定地区，将获得搬迁报销、配额补贴、就业帮助、提供住房等社会辅助政策。已在国内其它地区定居，之后又迁移至指定地区的归国哈桥也可享受到这一优惠政策。但如果在未满5年的情况下，从指定地区迁移至国内其他地区或放弃国籍，那接受社会辅助政策的人员应归还房屋，并归还所有补助费用。 此外，根据该法案，归国哈侨在获得长期居留证后一年内，即可提交入籍申请。（编译：塔尔）