外媒：新兴市场将继续国际扩张

哈通社阿斯塔纳11月4日电 据英国《金融时报》4日报道，与新兴市场经济崛起相对应的是，近年它们除了作为外国直接投资(FDI)目的地以外，作为投资来源地的重要性也提升了。但是，随着大多数发展中国家遭遇经济下行冲击，这种对外直接投资(OFDI)增长有没有后劲？

英国《金融时报》旗下数据服务机构fDi Markets的年中数据显示，外企正在撤退，多数新兴市场国家吸纳的新项目投资(greenfield investment)水平远低于2014年上半年的水平，有几个主要新兴市场国家出现大幅下降。

就新兴市场的国内公司而言，可以预期它们有两种可能反应：国内增长放缓可能迫使它们去更远处寻觅商机，因而导致来自新兴市场的对外直接投资增加；或者，国内市场的经济环境恶化，可能损及公司资产负债表，使它们更难拿出资金进行国际扩张，甚至导致它们缩减全球市场业务。

初步迹象表明，从整体来看，新兴市场对外直接投资不符合上述两种趋势的任何一种。到目前为止，局面几乎一切如常。来自新兴市场的对外新项目投资基本跟去年持平。

fDi Markets数据显示，2015年1月至9月底，新兴市场国家的公司对外国投资的新项目数目为1748个，总投资额约为1620亿美元。去年同期，项目数量为2067个，投资额为1550亿美元。这表明，项目数量略微下降，而资本支出则略微增加。

但也有一个醒目的例外，就是中国这个最大、最重要（就其对全球经济的影响而言）的新兴市场。今年前9个月，中国企业对外投资项目数量为286个，投资额为293亿美元，而去年同期项目数量为351个，投资额为516亿美元。

中国企业对外投资不太可能持续低迷：中国政府已把鼓励企业"走出去"列为优先任务之一，而企业也仍将需要对外投资带来的新的市场、客户、技术与专长。但数据似乎表明，中国经济放缓可能在短期削弱中国企业进行国际扩张的能力或意愿。

印度的对外投资也在减少，尽管国内经济增长突然提速，或者说正因为国内增长加快，印度企业忙着抓住本土市场的新机遇。今年1月至9月，印度的对外直接投资从去年同期的97亿美元下降至57亿美元。

其他几个亚洲经济体增加了对外投资，在一定程度上弥补了中印留下的缺口。2015年1月至9月，韩国对外直接投资从去年同期的129亿美元增至193亿美元；中国台湾从70亿美元增至120亿美元；泰国从30亿美元增至132亿美元，这主要得益于EGAT International在缅甸兴建发电厂的计划。EGAT International是国有的泰国电力局(EGAT)的子公司。

全球经济规划者一直对吸引中国投资寄予厚望，如果中国企业重启国际扩张的话，其他国家对外投资的这种增加将算不上什么安慰。