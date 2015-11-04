中国哈萨克族球迷亲赴现场为阿斯塔纳队助威

哈通社阿斯塔纳11月4日电 进入11月，地处草原腹地的阿斯塔纳已经步入了漫长、寒冷的冬季。尤其在这几天，阿斯塔纳市普降大雪，且伴随着透骨的寒风，令这座草原之都瞬间如同切换模式般，变成了一座"冰雪之都"。

伴随着凛冽的寒风，11月3日晚，欧冠杯小组赛第四轮首场对决--阿斯塔纳VS马德里竞技之战拉开帷幕。 但再凛冽的寒风，也阻挡不住球迷们的热情。 3日晚间的比赛，吸引了3万多名球迷现场观战，巨大的阿斯塔纳竞技场座无虚席。球迷们狂热的支持似乎也感染到了阿斯塔纳队的球员们，不同于客场对阵马竞时的状态，主场作战的阿斯塔纳队无论进攻还是防守都无比顽强，尽管数据上仍遭对手压制，但稳固的后防线并没有令马竞找到缺口。 值得一提的是，在进入欧冠杯正赛以后，阿斯塔纳队的主场赛，就成为了距离中国球迷最近的欧冠赛事主办地。中国新疆首府乌鲁木齐直达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的航班，只需两个小时。 这次，在阿斯塔纳竞技场为主队加油助威的球迷当中，就有数十位来自中国的哈萨克族球迷。这几位球迷不顾旅途的劳顿和寒冷的天气，专程来到阿斯塔纳，只为一睹球队在欧冠杯赛场上的英姿。 来自中国的哈萨克族球迷赛先生（应本人要求，文中均使用化名，下同）表示，自己是一个资深球迷，多年来非常关注哈萨克斯坦足球事业的发展。今年阿斯塔纳队得以闯入欧冠杯正赛，令他欣喜异常。为了能亲身感受一次欧冠杯现场，并为阿斯塔纳队助威加油，赛先生从欧冠杯小组赛开始前就着手准备，终于在本月得以成行。 "阿斯塔纳竞技场比我想象的还要壮丽，球场的设计非常的现代化。而且，本地球迷们的热情令我非常感动，当得知我和朋友们是专程从中国赶来观战时，本地球迷们纷纷和我们合影留念，并给我们留下了很多祝福的话语。比赛中，现场球迷狂热的欢呼更是仿佛要把竞技场的顶棚都掀翻了一样。球队也没有让我们失望，踢出了一场精彩的比赛。能够战平马德里竞技这样的劲旅，对于首次进入欧冠的阿斯塔纳而言，已经是非常了不起的成就了！祝愿阿斯塔纳队，以及哈萨克斯坦的足球事业取得更多的佳绩！" 赛先生说。 与赛先生同行的几位中国哈萨克族球迷也纷纷表达了对阿斯塔纳队的祝福和支持，并表示，期待能有机会再来阿斯塔纳，体验欧冠杯足球赛现场，为自己支持的球队加油助威。（撰稿：塔尔）