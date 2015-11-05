外媒：非洲崛起失去中国动力

哈通社阿斯塔纳11月5日电 英国《金融时报》5日刊登一篇题为《非洲崛起失去中国动力》的社评文章。以下为文章全文：

笃信非洲大陆将实现经济快速增长的"非洲崛起"故事热爱者在过去15年里常常强烈否认这种观点：非洲引人注目的经济表现主要是因为向中国出售大宗商品。这种信念目前正遭遇重大考验。

前景已大为黯淡。撒哈拉以南非洲大部分地区的增长势头正在消失。国际货币基金组织(IMF)估计，该地区今年的经济增速将降至自全球金融危机爆发以来最低水平，明年仅会略有回升。

与很多新兴经济体一样，撒哈拉以南非洲地区的国家发现，本地区自2000年以来的经济增长，来自于出口高价原材料和进口廉价资本的部分大得令人不安。中国是该地区最大贸易伙伴，向中国出售大宗商品的收入下滑正损及非洲经济。

不出所料，受影响最大的是尼日利亚和安哥拉等产油国，全球原油价格下跌令这些国家遭受重创。IMF将该地区8个主要石油出口国今年的经济增速预期从7%下调至3.5%，这些国家占撒哈拉以南非洲地区国内生产总值(GDP)的一半左右。

一定程度的经济放缓是不可避免的，但政府没有做好充分的准备。由于未能充分利用过去十年中的巨额收入重建储备，很多国家在遭遇大宗商品危机之际，可运用的财政空间比全球金融危机来袭时还小。

大量出口大宗商品的中等收入国家也受到影响。例如，加纳因金价下跌而受到不利影响。该国还展示了一个关于自然资源管理不善可能会把好事变成坏事的警示案例。

加纳2007年发现石油资源，2010年开始开采。但加纳没有减轻政府债务、将海外收入归入一个独立基金或切实投资于国内经济以扩大生产能力，而是利用预期中的收入将公务员薪资提高两倍并增加能源补贴来提升国内民意支持率，同时从海外大举借债。

加纳并非唯一从海外大举借债的国家。多个非洲国家在其历史上首次发行了欧元债券，因为在全球超低利率环境下追逐收益率的投资者忽视了发展中国家这些角落。

至少就加纳而言，海外借贷热潮现在看上去要比当时愚蠢。该国的主权债务收益率已螺旋上升，本币汇率大幅下挫，今年夏季该国政府请求IMF纾困。

撒哈拉以南非洲国家看上去没有抓住外部有利环境的机遇，真正实现经济多样化并增强经济实力，力求在环境发生变化时仍能蓬勃发展。如果要超越依赖于变幻莫测的大宗商品和资本市场的传统模式，这些国家就需要改善缺乏活力的商业环境和薄弱的基础设施。

我们不应过度悲观。非洲大陆拥有巨大潜力，增长放缓的幅度不像其他新兴市场国家那么大。然而，该地区发展仍然落后，不平等程度仍然很高。认为撒哈拉以南非洲地区经济将持续快速增长、使大量人口摆脱贫困的想法目前看来是过度乐观了。