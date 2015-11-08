中国科学家破译熊猫语言

哈通社阿斯塔纳11月8日电 你能想象，熊猫说"我爱你"是"咩咩咩"，说"我愿意"像是鸟叫，而说"我很生气"时则像是狗叫吗？

据中国媒体消息，经过5年的潜心研究，位于中国四川一个研究中心的科学家们破解了熊猫13中叫声的不同含义。

研究人员发现，雄性熊猫在求偶的时候会发出像绵羊一样的咩叫声，而雌性则会用"唧唧""喳喳"的类似鸟鸣声，害羞回应。如果熊猫发出类似"汪汪"的声音，那么此时就不要靠近它们了，因为这种声音表示它很不高兴。

刚出生的熊猫宝宝会用"哇哇"表示不舒服，用"吱吱"声表示饿了。而且同人类一样，幼年熊猫会在成长中，通过母亲的教导，逐步学会许多不同的"熊猫语"。

工作人员记录下了熊猫在进食、打架、照顾宝宝等多种情况下发出的声音，然后对声音进行了分析。

该研究中心负责人表示，听懂熊猫的交流方式有助于保护区人员保护这些濒危的动物，尤其是野生的大熊猫。该中心还希望用语音识别技术发明一个"翻译器"。

据悉，现在全世界野生大熊猫只有1800多只，全部分布在中国。而世界各地在保护中心和动物园中生活的大熊猫有300多只。（编译：塔尔）