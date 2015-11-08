世卫组织宣布塞拉利昂埃博拉疫情结束

哈通社阿斯塔纳11月8日电 据世界卫生组织消息，7日，该组织发表声明宣布埃博拉病毒的传播在塞拉利昂已经终止。继利比里亚之后，塞拉利昂成为第二个结束疫情的西非埃博拉主要疫情国。

根据世卫组织规定，超过42天(两个埃博拉病毒隔离期)没有新增埃博拉病例即可宣告疫情结束。声明称，自塞拉利昂最后一名埃博拉确诊患者第二次血检呈阴性后已过去42天，埃博拉病毒传播在塞拉利昂已经终止。

世卫组织驻塞拉利昂代表安德斯·努德斯特伦表示，自去年5月该国报告首个埃博拉病例以来，塞拉利昂累计发现8704人感染埃博拉病毒，死亡3589人，其中医护人员死亡221人。

世卫组织对该国政府及人民在对抗埃博拉进程中取得的这一重要里程碑式成果表示称赞，依靠艰苦工作与努力，塞拉利昂战胜了史无前例的埃博拉疫情暴发。在塞政府强有力的领导与全球合作伙伴的共同努力下，通过建立治疗设施、安全有尊严的丧葬团队，与社区合作发现与阻断埃博拉，该国遏制了病例数量在去年9月至10月的大规模增长。

世卫组织称，埃博拉疫情严重破坏了家庭、医卫体系、经济与社会结构，所有一切需要恢复。约4000名幸存的埃博拉康复患者也需要医疗护理与社会支持。

世卫组织还说，自7日起塞拉利昂进入为期90天的强化监测阶段，这一新阶段对确保及早检测任何可能的新增病例十分关键，世卫组织也将继续对该国予以支持。

在西非埃博拉主要疫情国中，世卫组织已于9月3日第二次宣布利比里亚埃博拉疫情结束，疫情最先暴发的几内亚目前尚未终结病毒传播。根据世卫组织本月4日发布的最新疫情报告显示，过去21天中几内亚报告7例埃博拉确诊病例，主要集中于该国南部与塞拉利昂交界的福雷卡里亚行政区。