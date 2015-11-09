英媒：俄坠机确信来自恐袭 英制弹专家实施

哈通社阿斯塔纳11月9日电 针对俄罗斯航班10月31日在埃及西奈半岛坠毁原因的调查还在进行。据最新消息显示，英国情报人员成功侦听到极端组织成员在坠机后的对话，并由此更加确信坠机来自恐怖袭击，而实施者有可能来自英伦的制弹专业人员。

据英国《周日快报》报道，就在失事航班坠落发生之后，隶属伊斯兰教极端组织"伊斯兰国"的西奈半岛成员举行了活动，庆祝其策划的袭击该航班行动成功。这一行为被英国情报机构侦听获得。其中，在庆祝活动的对话里，有伦敦和英国中部伯明翰等地区的口音出现。同时，该情报机构已经掌握到的信息显示，有加入了"伊斯兰国"的英国人在西奈活动，其中就有掌握了制造复杂炸弹技术的人员。而根据对失事航班黑匣子的调查，有可能被安置了构造复杂的定时炸弹，因此，英国人参与这次行动可能性很高。 同时，英国情报人员认为，行动主谋是埃及教士阿马斯里（Abu Osama al-Masri），此人系"伊斯兰国"在西奈半岛分部的负责人，并表示英方会协助埃及和俄罗斯缉凶，采取"格杀勿论"行动，有关行动或需要英国出动特种部队到埃及。事实上，阿马斯里在11月4日已发布录音，声称空难是他们所为。但显然不愿失事就是源于恐怖活动的俄罗斯政府，对该声明表示了质疑。

随着调查进展而透露出来的消息，均将失事原因指向了恐怖活动，手法就是在客机内安置爆炸物。但埃及调查委员会7日召开的记者会上，仍然坚称坠机原因尚难确定，望各方等候最终结论，而之前不要发布无端揣测的结果，以免造成视听混乱。