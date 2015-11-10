国际能源署：欧佩克高产策略或导致油价保持低位

哈通社阿斯塔纳11月10日电 据《华尔街日报》10日报道，国际能源署(简称IEA)周二表示，石油输出国组织(简称：欧佩克)决定放弃控制原油产量以支撑价格的策略，这可能会导致油价在更长时间保持低位，并减少欧佩克自身的收入。

IEA还表示，美国页岩油生产将回升，2020年日产量将增至500万桶，届时产量将见顶并开始下滑。油价在多年保持在100美元/桶上方后，今年跌至不足50美元/桶的水平，受此打击，美国原油产量在近几个月下降。IEA是总部位于巴黎的一个能源趋势监测机构，由工业化国家提供资金支持。

IEA在其世界能源展望报告的概要中公布了这些预测。该报告是一份有关能源行业状况的长篇年度报告，覆盖从原油、公共事业到可再生能源等领域。

IEA周二表示，欧佩克持续转向有利于确保石油市场更高份额的产量策略，加上其他因素，将在中期内使价格保持在当前水平。

在这种情形下，即假设中东局势更加稳定和全球经济增速低于预期，则到2020年底前油价可能保持在约50美元/桶的水平。与到2020年油价反弹至80美元/桶的更乐观情形相比，在50美元的价格下，欧佩克的石油出口收入要少25%。

IEA称，鉴于对欧佩克收入的影响，每桶80美元的假设更有可能成为现实。

IEA称，美国的石油生产有能力对油价信号迅速做出反应，正在改变油市的运作方式。但该机构同时表示，考虑到页岩构造产油的特点（属于油井迅速枯竭的短期项目），美国石油产量增幅将受限。

IEA还称，伊拉克和伊朗料将增加的石油产量也分别因政治和投资风险面临极大的不确定性。

油价还可能获得需求增加带来的提振，预计到2020年底每年石油需求将因此而增加90万桶/日。

其中增加的大部分需求将来自中国和印度。预计到21世纪30年代，中国将超过美国成为全球最大的石油消费国，到2040年底之前印度将占到全球能源需求增量的四分之一左右。

但随着环保法规的从严，未来10石油需求料将放缓。估计到2040年石油日需求将增至1.035亿桶，而相比之下今年的日需求料为9,450万桶。

IEA称，中国和印度的强制碳排放目标已将全球能源效率法规的产业覆盖面从2005年的3%增至如今的超过三分之一，这一趋势在未来几十年还将上升。