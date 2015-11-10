俄罗斯外长说俄将促进纳卡问题和平解决

哈通社阿斯塔纳11月10日电 据新华网报道，正在亚美尼亚访问的俄罗斯外长拉夫罗夫9日在埃里温表示，俄罗斯将促进纳戈尔诺－卡拉巴赫（纳卡）地区冲突问题和平解决。

拉夫罗夫在当天的记者会上说，亚美尼亚与阿塞拜疆持续不断的边界冲突损害了欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组和平解决纳卡冲突的意愿。 拉夫罗夫表示，作为解决纳卡问题的欧安组织明斯克小组主席国成员，俄罗斯支持和平解决纳卡冲突，并将促进亚阿两国的纳卡地区冲突问题和平解决。 拉夫罗夫当天还与亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相举行会谈。拉夫罗夫在谈及纳卡问题时表示，俄方始终坚持以和平的外交途径解决纳卡冲突。萨尔基相高度评价了俄罗斯在处理纳卡冲突及维护该地区和平稳定中的作用。 苏联时期，纳卡为阿塞拜疆的一个自治州，多数居民为亚美尼亚族人。1988年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿、亚两族之间爆发武装冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领了纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，两国就全面停火达成协议，但至今仍因纳卡问题处于敌对状态。 1992年，在俄罗斯倡议下，欧洲安全与合作会议（欧安组织的前身）成立了由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为该小组联合主席国。自此，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但谈判至今未取得实质性进展。