英国首相卡梅伦提出欧盟改革计划

哈通社阿斯塔纳11月11日电 据《华尔街日报》11日报道，英国首相卡梅伦周二提出了他本人在改变英国与欧盟关系问题上最全面的大纲要领。

卡梅伦在周二发表的讲话中详述了他已确定的四大改变领域，包括保护英国及欧元区以外国家的单一市场、提升各国议会的话语权，以及采取措施允许英国对来自欧盟内部的移民加以控制。他还表示，英国希望出现有法律约束力且不可撤销的改变。

与此同时，卡梅伦还向欧洲理事会主席图斯克致信概述了他的要求。这封信将启动英国和其他欧盟成员国之间的谈判。目前为止，英国和欧盟官员讨论的重点还集中在执行卡梅伦所要求变革领域的技术层面。

卡梅伦在讲话中承认了自己所面临的挑战，例如卡梅伦的一些要求可能不会太受到其他欧洲国家的欢迎，以及他所做出的努力可能会被本国一些人士认为走得不够远。

这一讲话可能不会令其他欧洲国家感到满意，这些国家对于卡梅伦在具体要求上一直没有提供足够细节已有所怨言。卡内伦此前曾表示，他希望能够在四个领域有所改变，这些领域为竞争力、国家主权、社会保障以及经济治理，但是他尚未提供相关的全部细节。

一位欧盟新闻发言人在对上述信函做出的最初回应中称，尽管卡梅伦的一些建议是可行的，但是欧盟认为针对英国在欧盟单一市场的地位，以及欧元区成员国和保留自身货币的国家之间关系上存在问题。