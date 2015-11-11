《中国和哈萨克斯坦的故事》在北京举行首发式（图）

哈通社北京11月11日（记者萨德克•阿克加诺夫）10日，哈萨克斯坦驻华使馆举行《我们和你们：中国和哈萨克斯坦的故事》首发仪式。哈萨克斯坦副外长穆西诺夫、中国外交部副部长程国平出席首发式并致辞。

《中国和哈萨克斯坦的故事》是由外交笔会和五洲传播出版社联合打造的"一带一路"系列丛书"我们和你们"之一，由前中国驻哈萨克斯坦大使周晓沛主编，哈萨克斯坦首任总理、中国驻哈首任大使、现任大使及两国学者、记者、青年学生等共同撰写。 该书以"弘扬丝绸之路精神，传承两国人民友谊"为主题，全面、真实地再现了建交20多年来两国发生的巨大变化及双边关系稳步发展的历程。 周晓沛表示，书中收录的故事充满真情实感，可读性强，反映中哈两国和人民之间的友好，为新形势下中哈全面战略伙伴关系的发展注入正能量。 哈萨克斯坦议长托卡耶夫为新书作序说："这本书是我们两国人民之间友谊的鲜明体现，广大读者将从中获得关于我们两个友好国家及其合作的有益信息。" 为促进两国和人民之间的友好交流与合作，在新书首发式上，哈中两国共同宣布成立哈萨克斯坦之友俱乐部。 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、驻华使馆人员及外交部人员列席首发式。（编译：塔尔）