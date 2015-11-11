瑞银董事长：英国退欧不会给伦敦金融中心地位带来重大冲击

哈通社阿斯塔纳11月11日电 据《华尔街日报》11日消息，瑞士银行董事长Axel Weber周二称，如果英国决定退出欧盟，伦敦作为全球顶级金融中心之一的地位可能不会受到重大冲击。瑞士银行是欧洲最大的银行之一。

Weber在由《华尔街日报》主办的WSJ Pro Central Banking活动上称，即便英国民众在即将到来的公投中选择离开欧盟，该国或仍能够通过谈判达成协议，获得进入欧盟巨大的商品及服务单一市场的渠道。

他在于伦敦举办的此次活动上表示，他认为离开欧盟不会完全冲击伦敦的金融业。

不过Weber承认，如果英国民众投票支持离开欧盟，那么或令伦敦的金融中心地位面临一些挑战，但是瑞士银行可能不会立刻寻求将业务移出伦敦。他称，届时可能会有两年相当不确定的时期，但是在市场准入权利方面可能基本维持原样。

Weber称，瑞士银行届时将等待尘埃落定，并拭目以待英国能够在谈判中得到什么样的协议。瑞士银行的投资银行及财富管理业务在英国的雇员数量约为5,000人。Weber称，伦敦的吸引力还在于当地大量的人才和作为全球市场的地位。