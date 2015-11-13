外媒：中国降低外汇市场干预力度

哈通社阿斯塔纳11月13日电 据《华尔街日报》12日报道，今年8月份中国出人意料地引导人民币大幅贬值，在全球市场引发了一波动荡。但是现在中国可能正在从这种典型的粗暴干预转向力度较轻的干预。

交易员们称，近几周以来，中国政府已经改变了干预汇市的方式，通过在自由交易的离岸人民币市场和远期市场上买卖，来更加微妙地传递信息。这一转变赢得了交易员们的称赞，并提振了他们对中国引导人民币走势、稳定市场的信心。

德意志银行负责中国市场的主管Beng-Hong Lee说，现在他们对中国政府的反应机制和思路有了更深的理解。

但是这种转变也凸显出了汇率机制的内部缺陷：由于资本项目基本关闭，在岸和离岸交易的人民币汇率大有差异，同时也会带来一种风险，即原本自由交易的离岸市场可能受到来自政府的严重干预。

出现这种转变的原因主要是，北京正在寻求让人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的储备货币篮子，目前IMF的储备货币包括美元、日圆、英镑和欧元。尽管近几个月来中国的金融改革步伐有所放缓，但中国政府仍迅速完成了IMF列出的、将人民币纳入其特别提款权(SDR)储备货币篮子的条件。预计IMF将在未来几周就这一问题作出决定。要想获得储备货币地位，各国必须能自由买卖人民币。但即便是在新的干预方式下，要做到这一点还是很难。

汇率干预方式的调整的确使中国央行向其他新兴市场央行靠近，这些国家的央行会对外汇市场进行日常干预来平抑市场的波动性，或者试图控制本币币值。中国央行仍在努力重新赢得公信力。今年夏天该行突然引导人民币贬值，令全球市场感到紧张，投资者也被打了个措手不及。几天后中国央行罕见地召开发布会来安抚市场，并且注入了数十亿美元来遏制波动性。

渣打银行驻香港外汇交易部门负责人冯思果说，市场信心对人民币来说非常关键，尤其是在中国启动资本账户逐步开放的情况下。他表示，中国已经打消了市场对人民币将迅速贬值的大部分担忧。他说，最近的行动反映出这是一项要务。

除具象征意义外，中国政府也有充足的理由为人民币争取储备货币地位。渣打预计，如果人民币被纳入IMF储备货币篮子，全球央行明年将购买价值850亿至1,250亿美元的人民币；否则，全球央行的人民币购买量将只有560亿美元。

直到上月，中国已连续数月出现货币储备下降的局面，但仍有3.5万亿美元的庞大储备。分析师称，外汇储备下降可能是导致中国央行开始利用远期市场进行干预的原因之一。购买远期合约的影响不会像央行动用储备资产在即期市场购买人民币一样立即在外汇储备中有所体现。

中国政府目前面临的一大挑战是如何应对由其基本封闭的资本账户带来的双重汇率。近月来，中国央行已采取措施设法缩小两种汇率之间的差异。

多年来，中国央行的强势干预都能推动汇率快速朝着政府所期望的方向发展。让投资者感到沮丧的是，与其他央行干预各自市场的情况不同，中国央行进行干预时并未发出警示或告知央行意向。

这些干预开始实施后，往往会上演中国央行和市场之间的角力。中国央行一般会通过大型国有银行抛售美元，最终减轻过多的压力。人民币今夏贬值后就曾出现过这一幕。

中国央行每天都设置人民币汇率中间价，允许人民币在中间价上下2%的范围内浮动。之前，中国央行在设置人民币中间价时似乎并不会参考前一天人民币尾盘报价。不过近来中国央行都是依据前一天人民币尾盘报价来设定第二天的中间价，这表明央行开始考虑市场信号，这一信号减少了投资者心中的不确定性，也使得离岸和在岸人民币汇率能够趋于一致。

如果中国政府再次决定削弱人民币汇率以提振经济，中国央行的这种策略转变就会迎来真正考验。而如果中国央行用8月份同样的方式应对人民币贬值，就会失去其建立起来的投资者信心。

中国央行没有回复记者的置评请求，也未透露其是否在干预离岸市场或远期市场。但这种干预的迹象是存在的：9月份商业银行售汇规模与央行国外净资产出现背离，说明中国央行没有使用自己的现金购买人民币，而是通过其他途径干预了市场。

这种策略上的转变是在过去两个月里出现的。9月份，交易员观察到中国央行第一次在离岸人民币市场进行干预，当日离岸市场人民币最高上涨了1.35%。

到10月底，人民币一年期远期合约大幅下跌，之后基本持平。投资者相信，中国央行一直在市场中活跃着，引导着投资者的预期，让市场意识到未来一年人民币不会像人们想象的那样大幅下跌。

近年来，离岸人民币现汇和衍生品市场迅速扩张。可自由交易的离岸人民币不时会影响到在岸人民币市场的人气，并超出在岸市场的日波幅限制。随着中国央行对离岸市场进行干预，该市场的汇率已和官方汇率更加接近，因此作为衡量投资者人气指标的作用也变小了。