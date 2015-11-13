昂山素季的民盟赢得缅甸议会绝对多数议席

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据BBC消息，缅甸选举官员说，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟在大选中赢得议会上下两院绝对多数席位，获得历史性胜利，结束了军方支持的统治。

到目前为止，缅甸全国民主联盟获得了已经公布结果的80%的议席，获得了控制议会和选择总统的三分之二多的议席。

不过，四分之一的议席仍然被分配给军方，这意味着缅甸军方仍将具有巨大的影响力。

缅甸的宪法规定也意味着昂山素季无法成为缅甸总统。前军人政府制定的缅甸宪法其中一条禁止配偶或子女是外国籍者参选总统，显然是针对昂山素季，因为她的孩子有英国护照。

昂山素季已经表明，作为大选获胜最大党的领袖，她将领导这个国家。她将按照宪法规定选择一位总统人选。这次选举被视为是缅甸25年以来最民主的选举。据信这次大选的投票率高达80%。缅甸有3000万合法选民。

昂山素季接受英国广播公司（BBC）记者费格尔·凯恩的独家采访时说，这次选举并不公平，但"基本上是自由的"。

缅甸总统吴登盛已经就8日的大选结果向反对党领导人昂山素季表示祝贺。缅甸军方总司令敏昂莱亦祝贺昂山素季领导的全国民主联盟在国会大选中赢得多数议席，并计划与她会晤。

目前军方制定的宪法保障军方在上下议院都占有四分之一议席，不需要经由选举产生。国防、内政和边防等重要部门都由军人掌控，因此军方仍然牢牢控制安全事务和官僚体系。

新一届联邦议会将于明年1月举行首次会议，并于2月选举总统，其后由新总统组建政府。现任总统吴登盛领导的本届政府的任期将于明年3月底结束。