外媒：谷歌欲重返中国 本土企业严阵以待

哈通社阿斯塔纳11月13日电 《华尔街日报》13日刊登一篇题为《谷歌欲重返中国 本土企业严阵以待》的署名文章，作者为该报专栏作家袁莉。以下为文章全文：

谷歌希望获准在中国推出移动应用商店Google Play。即便如愿以偿，谷歌的高管仍可能听到一个令人泄气的问题："谷歌是干什么的？"

谷歌的搜索服务和服务器退出中国大陆已经五年，那之前曾发生对Gmail用户的网络攻击，当时谷歌和中国政府在搜索结果审查方面也存在分歧。谷歌的搜索、电子邮件、视频和其他服务已相继被封，不过谷歌在中国还有不小的广告业务，而且其安卓系统在中国智能手机市场占据主导地位。

但过去五年，中国已经发展成为一个庞大的互联网市场，移动互联网呈爆发式增长，涌现出一批强大且资本雄厚的本地竞争对手。其中一些对手推出和被封谷歌产品类似的服务。

中国互联网行业人士称，只要谷歌同意依照中国政府的要求对其内容进行审查，拿到Google Play的许可应该并不十分困难。其中一人说，苹果公司的App Store一直都是这么做的，而且在中国取得了巨大成功。

不过，这些人士说，即使监管部门批准Google Play，谷歌和其他美国公司在和已经拥有相当实力的本地公司竞争时还是会遇到不少困难和障碍。

以谷歌搜索为例，即使在中国被解封，也很难从占主导地位的搜索引擎百度手中夺取市场份额。在退出中国大陆之前，谷歌在中国搜索市场（以收入计）占有35.6%的份额。易观国际的数据显示，今年第三季度，百度在中国搜索市场所占份额为81.1%，谷歌占10.2%。如果剔除海外收入，谷歌市场份额将下降至3.92%。

中国互联网业内人士称，在谷歌所有的产品和服务中，Google Play最有可能在中国获得成功，因为中国的安卓市场较为分散化，有很多应用商店和不同标准。谷歌可利用统一的标准和更好的做法重塑这个行业。但这并非易事。

在没有谷歌参与的情况下，很多中资企业设立了安卓应用商店，包括百度、智能手机生产商小米和诸多初创公司。对iPhone而言，只有一个Apple App Store，而很多中国安卓手机用户都在手机上下载了多个应用商店。有时并不清楚一个应用的最初来源，盗版泛滥，同时一些应用会在手机用户不知情的情况下重新设置搜索和浏览器参数，这带来安全风险。

目前还不清楚谷歌将如何处理该公司和这些现存应用商店之间的关系。由于受到政府相关政策的限制，多数手机厂商都没有在其生产的手机里安装Google Play，而是安装自有应用商店。

谷歌可以要求这些厂商预先安装Google Play，甚至可以为此付一笔钱，但小米等公司可能不愿意这样做，因为这会有损他们的收入。小米和其他一些智能手机厂商希望开发自己的云服务、支付服务以及其他在线服务。小米发言人对此不予置评。

此外，图书、音乐和游戏等内容可能会带来版权问题，与最大的几个竞争对手相比，Google Play最初针对中国用户的内容也许要少一些。

Google Play能否在中国取得成功很大程度上还取决于谷歌愿意下放多少权力给本地团队。行业人士称，谷歌应考虑与中国大陆一家竞争对手合作来节省获得官方许可、建立支付体系以及扩大用户基础所需的时间。许多人提到了领英和优步的中国业务作为例子。

优步去年12月份与百度合作创建了独立的中国实体优步中国。优步中国引入了百度的地图技术及其支付平台百度钱包。

领英在2014年初与投资公司红杉中国和宽带资本创建了一家中国合资公司。领英中国的运营方式更像一家初创企业，要比一般跨国公司的中国业务部门更加灵活。在成立之初，领英明确表示将对在华业务部分内容进行审查。领英的中国用户数从400万增至1,300万，是唯一在中国有相当大影响的西方社交媒体平台。

谷歌的努力受到其他公司密切关注。Facebook首席执行长扎克伯格在中国开展包括公开演讲在内的魅力攻势，寻求业务解禁。业内人士称，Facebook进入中国市场取决于它进行自我审查的积极程度。但即使获得解禁，Facebook一开始在中国的影响也不会很大，因为大部分中国人将继续使用流行的社交应用微信和新浪微博。Facebook一开始只会主要吸引有外国朋友的中国人。

一位谷歌前员工说，谷歌仍有相当大的支持者群体，应该抓紧这个时机重返中国，许多大学生对谷歌并不熟悉，因为他们过去五年都没用过谷歌，可能过不了多久，更年轻的人甚至都不知道谷歌是干什么的了。