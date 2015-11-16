巴伊铁列克观景塔亮起法国国旗颜色灯光表达哀思

哈通社阿斯塔纳11月16日电 11月15日晚，阿斯塔纳市地标性建筑--巴伊铁列克观景塔亮起了象征法国国旗的红、白、蓝三色灯光，众多哈萨克斯坦网民纷纷拍照，并在社交媒体上转发留言，表达对巴黎恐怖袭击事件遇害者的哀思。

转发最多的一则网友留言说："恐怖主义无分民族和宗教，只有无边无际的恶意。祈祷世界永葆和平与和谐。" 为表达对13日晚间发生在法国首都巴黎恐怖袭击事件遇难者的哀悼和对法国人民的支持，全球多地的知名建筑均同时用彩色灯光打出了法国国旗颜色图样。巴黎地标性建筑--埃菲尔铁塔则熄灭了全部灯光，以示哀悼。 全球各地的网民通过Twitter和Facebook等社交媒体，以#Prayers4Paris #ParisAttacks #PrayforParis等话题，发布了海量的有关巴黎恐怖袭击事件的图片和文字信息。 据悉，13日晚间发生在巴黎的恐怖袭击，截至目前已经造成至少129人死亡。法国全国已经宣布进入紧急状态，边境口岸悉数关闭。 达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）宣称对此次恐怖袭击事件负责。（编译：塔尔）