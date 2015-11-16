哈萨克斯坦政府公务员过半为女性

哈通社阿斯塔纳11月16日电 据国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃在日前召开的"百步计划"相关新闻发布会上透露，哈萨克斯坦女性公务员数量已占全国公务员总数的55%。

据其介绍，目前在哈萨克斯坦政府中，高级政治官员（决策层）中女性官员比例为9%，行政官员中女性比例为14%，而普通公务员中女性比例为55%。"提高女性在决策层中的比例将是我们今后的主要工作方向。"阿布德哈勒科娃说。

阿布德哈勒科娃表示，落实五大改革目标，提高政府行政效率，提升女性在政府决策中的地位，将为哈萨克斯坦跻身全球30个最发达国家行列创造必要条件。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克对国务秘书的发言观点表示支持，并强调，在我国政治和经济领域，女性正在发挥着越来越重要的作用。"众所周知，在能够跻身全球最发达30国行列的国家中，女性均具有较高的社会地位。我们甚至可以看到，一些东方国家正在重新定义女性的社会地位。无论在政界还是商界，女性正在发挥着越来越重要的作用，并推动国家和社会不断迈向进步。很多国家都逐渐的意识到，女性是社会发展不可或缺且十分重要的力量。"他说。

据悉，目前我国国家公务员总数为99318人，平均年龄为39岁。公务员与公民之间的比例是1:171.6，即平均每一名公务员要为170位公民提供服务。