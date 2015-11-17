中国驻哈大使张汉晖：相信哈萨克斯坦的明天会更好，中哈关系的未来也会更加光明灿烂

哈通社阿斯塔纳11月17日电 据中国驻哈萨克斯坦大使馆网站消息，日前，中国驻哈大使张汉晖接受哈萨克斯坦Bnews新闻网专访，就中哈各领域务实合作、中哈发展战略对接等问题回答了记者提问。主要内容如下：

问：您如何评价当前中哈关系？ 答：当前中哈关系正处于历史最好时期。今年双方高层往来十分频繁，习近平主席5月初访哈，纳扎尔巴耶夫总统8月底访华，马西莫夫总理继今年3月访华后将再次赴华访问。此外，两国副总理级、部级官员互访不断。中方视哈为好邻居、好朋友、好伙伴，同哈方在各领域开展务实合作，始终致力于实现两国共同发展与繁荣。 问：请您谈一谈中哈共建"丝绸之路经济带"的前景？ 答：2013年9月习近平主席正是在访问哈萨克斯坦期间提出了共建"丝绸之路经济带"的宏伟倡议，并迅速得到了哈方各界积极回应。纳扎尔巴耶夫总统在去年国情咨文中提出"光明之路"新经济政策，二者内涵高度契合。当前，双方正全力推进"丝绸之路经济带"倡议同"光明之路"新经济政策的战略对接，积极开展中哈产能合作，在互联互通、基础设施建设等领域，双方均展现出巨大的合作热情和高效务实的行动。截至目前，双方已就逾45个项目签署一系列合作协议，总金额超过230亿美元。我想指出的是，相互理解、相互信任与相互支持是中哈关系得以持续发展的重要基石。 中哈经贸合作前景广阔。现有超过2000家中国企业在哈境内从事商业活动，且这一数字仍在不断增加，越来越多的中国企业家愿意来哈投资，同哈萨克斯坦伙伴们开展合作。 我们知道，哈萨克斯坦是一个友好而稳定的国家，这里是欧亚大陆的中心，是重要的交通走廊，现在中国过境哈运往欧洲的货物运量正在快速上升。中哈合作建设的连云港物流基地为哈提供了通往太平洋的出海口。 问：除了政治、经济领域外，中哈在人文领域开展合作情况如何？ 答：中哈人文领域合作成果丰硕且潜力巨大。当前有很多中国学生来到哈萨克斯坦读书，同时在中国也有大量哈籍留学生。双方文化艺术演出团体交流越来越密切，进一步增进两国民众相互了解。现在双方还在联合拍摄影视剧，甚至包括动漫作品等。 此外，今年我们已组织包括记者在内的哈社会各界代表赴华参访，并推动我们国内多家主流媒体来哈进行采拍报道。大家知道，2017年世博会将在哈首都举办，我们将积极参与此次盛会并开展形式多样的合作项目，中国民众也十分愿意届时来哈旅游参观。很多来过阿斯塔纳的中国游客都不禁赞叹，在短短17年竟能建设出一座如此美丽、现代化的城市。毫无疑问，这是一个奇迹，也成为哈萨克斯坦发展模式的见证。我想，这些伟大成就的取得主要源于哈萨克斯坦人民的勤劳智慧和纳扎尔巴耶夫总统的正确领导。我充分相信，哈萨克斯坦的明天会更好，中哈关系的未来也会更加光明灿烂！ 此外，张汉晖大使还就中国经济"新常态"、计划生育政策调整、个人对哈印象等问题回答了记者提问。