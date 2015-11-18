俄用远程轰炸机和海基导弹打击伊斯兰国

哈通社阿斯塔纳11月18日电 据BBC消息，克里姆林宫发言人周三表示，导致一架俄罗斯客机10月31日在埃及坠毁的原因是炸弹爆炸，但是俄罗斯表示不会因此改变其在叙利亚的空袭计划。

这位发言人说，单凭空袭不会击败伊斯兰国，空袭必须得到由叙利亚军队的地面行动支持。

根据观察组织的消息，在过去72小时在叙利亚北部由俄罗斯和法国进行的空袭至少打死33名伊斯兰国的武装人员。

在莫斯科证实是炸弹爆炸导致俄罗斯客机在西奈半岛坠毁后，俄罗斯也用远程轰炸机和从海上发射的导弹袭击了拉卡的目标。

在巴黎遭受导致129人死亡的恐怖袭击后，法国对叙利亚伊斯兰国的据点拉卡发动了空袭。

据在伦敦的叙利亚观察组织说，在叙利亚许多外国武装人员的家属已经离开拉卡前往伊拉克的摩苏尔。那里是伊斯兰国的另外一个据点。

与此同时俄罗斯总统普京成立了专门对付资助恐怖主义的委员会。普京签署法令成立了这个联合委员会打击资助恐怖主义。

普京命令俄罗斯联邦机构和俄罗斯调查委员会向新成立的反恐委员会提供可能参与恐怖主义的个人和组织的信息，包括资助恐怖主义，以便冻结或阻止有关的资金或资产。

俄罗斯的金融监督服务机构还被邀请提交从外国有关机构得到的关于参与恐怖主义活动的个人和组织的信息。

普京还建议俄罗斯检察官办公室，中央银行，地区政府以及其他国家机构向新成立的委员会提供参与恐怖主义活动的个人和组织的信息。