达伊什组织声称已处决所劫持中国和挪威人质

哈通社阿斯塔纳11月19日电 据BBC消息，达伊什组织（即所谓伊斯兰国）18日通过自己主办的网络杂志《达比克》说，他们已经杀死了一名中国人质和一名挪威人质。

这份杂志公布了两名死者的照片，上方的条幅上写着"处决"。 现在仍不清楚，这两名人质是如何被杀害的，但是死者的头部有血迹，看上去像是枪伤。 挪威首相埃娜·索尔贝格曾在今年9月份表示，48岁的挪威男子奥勒·格里姆斯高-奥夫斯塔来自奥斯陆，今年1月份在叙利亚遭到绑架，据信落在了IS手中。 挪威首相办公室表示，这些照片"似乎显示奥勒·格里姆斯高-奥夫斯塔遭处决。我们正在核实这一报道。" 中国外交部也曾在今年9月份证实一名中国公民失踪，可能遭到IS绑架。 外交部发言人洪磊周三就最新报道做出回应说，"中方已注意到有关报道，对有关信息深感震惊。中国公民被绑架事件发生后，中国政府一直全力设法开展营救工作。我们将进一步核实相关情况。" 正在菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）的中国国家主席习近平也对IS暴行表示强烈谴责，并向遇难者家属表达慰问，称恐怖主义是人类的公敌，中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。

达伊什组织于今年9月9日在《达比克》杂志刊登广告，要求相关政府或组织缴付赎金以换取两名人质。据当时的广告描述，挪威人质名叫 Ole Johan Grimsgaard-Ofstad ，生于1967年，来自挪威首都奥斯陆；中国人质则名叫 Fan Jinghui（音译：樊京辉），生于1965年，来自中国北京石景山区。