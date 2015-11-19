研究人员在牲畜身上发现“超级细菌”

哈通社阿斯塔纳11月19日电 据BBC消息，研究人员在中国的牲畜和人身上发现了能对抗最有效抗生素的超级细菌，包括有可能造成传染病的细菌。

研究人员周三公布了这个令人焦虑的消息。这项研究发表在医学期刊《柳叶刀》上。 研究表明，这种细菌的抗药性能向全球扩散，令感染无法治疗。 研究人员呼吁紧急限制使用多粘菌素类抗菌素，这是一种包括粘菌素的，对中国农场牲畜普遍使用的抗菌素。 世界卫生组织一名发言人说，这个超级细菌看来能在不同种类的生物之间传播，并有可能在全球扩散，情况十分令人担忧。 据认为在中国对农场牲畜使用所有抗生素都无效后开始普遍使用粘菌素后，研究人员发现了抗药性的问题。 中国是全球最大的使用和生产畜牧和兽医业所使用的粘菌素国家之一。 《柳叶刀》期刊发表了由中国华南农业大学的研究员刘华（音）主导的研究。 研究发现一种被称为mcr-1的质体基因，一种可动的遗传因子，它们很容易被复制并且在细菌直接传播。 在2011至2014年间进行的研究中，研究人员在4个省的屠宰场收集猪隻身上的病菌，并在广州30家市场和27家超市贩售的猪肉和鸡肉取得样本。 他们还分析了广东和浙江两所医院病患身上的病菌。 英国伯明翰大学微生物学教授劳拉·皮多克说，必须尽快减少多粘菌素的使用，不必要的情况下要停止使用这类抗菌素。 中国有关部门的官员将会见研究人员，讨论是否应该禁止在饲养牲畜中使用粘菌素。