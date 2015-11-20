中国央行下调常备借贷便利利率

哈通社阿斯塔纳11月20日电 据《华尔街日报》19日报道，中国央行采取又一措施来降低银行利率，试图以此应对拖累经济增长的通缩压力。

中国央行一般以渐进方式来应对经济放缓，这一措施也不例外。央行周四下调了给商业银行提供流动性的短期借贷便利的利率。过去一年中，央行采取了六次降息和多次降准等措施来刺激经济增长。

一些经济学家和分析人士批评央行采取的措施不够果断，指责截至目前为止的货币政策在解决中国经济面临的日益增长的通缩风险方面效果不彰。生产者价格指数(PPI)在过去三年多时间里一直下跌，消费者价格指数(CPI)数月来也一直低于央行的目标。这样造成的结果是：企业必须销售更多产品才能盈利，而这增加了偿还债务和获得新信贷的难度。

与此同时，由于担心坏账水平上升，中国国内银行也变得不愿意放贷，尤其不愿向小型和民营企业放贷。央行连续下调基准存贷款利率的举措并没有增强银行的放贷意愿。

中国央行周四推出的措施是希望在依赖降息等传统工具之外，进一步鼓励银行放贷。央行在其官方微博账号上发布公告称，将从周五起把隔夜常备借贷便利利率从4.5%调整为2.75%，把7天常备借贷便利利率从5.5%调整为3.25%。

经济学家和分析人士认为，此举主要是为了发出央行仍愿意为银行借贷提供便利的信号，但不会立刻提振经济。中国央行上个月下调了基准利率和银行存款准备金率，一些分析人士一直预计，央行还会进一步降息降准。

中国央行于2013年经济增长放缓之际首次使用这一短期贷款工具，藉此引导短期贷款利率水平。央行在公告中称，本次使用该工具的目的之一是探索常备借贷便利利率发挥利率"走廊上限"的作用。该央行没有就此详述。