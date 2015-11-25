突尼斯市中心遭到爆炸袭击

哈通社阿斯塔纳11月25日电 据英国《金融时报》25日报道，突尼斯市中心发生爆炸案，一辆载有总统卫队人员的巴士遭到袭击，目前已造成至少12人死亡。

爆炸发生在突尼斯前单一执政党总部附近，当时正值周二高峰时间，这辆巴士行驶在默罕默德五世大街上。

突尼斯总统贝吉•凯德•埃塞卜西宣布该国进入紧急状态，以应对这次袭击。突尼斯市一直实行宵禁，直到清晨5点。

埃塞卜西总统在向全国发表的电视讲话中说：突尼斯正在展开"反恐战争"，他发誓要消灭恐怖主义者。

今年以来，隶属"伊斯兰国"(ISIS)的武装分子已多次对这个北非国家发动袭击，造成数十人死亡。今年6月，在苏斯(Sousse)的度假胜地，一名枪手向沙滩开火，导致38名游客中弹身亡。今年3月，在突尼斯市巴尔多博物馆(Bardo museum)，袭击者杀害了21名游客。

上周突尼斯政府表示，他们在苏斯挫败了一宗重大恐怖袭击企图，并宣布逮捕了17人，查获各种武器包括AK47突击步枪、炸药和炸弹腰带。突尼斯政府称，这一原计划在本月发动的攻击，袭击目标包括酒店、安保设施以及政界人士。

本周早些时候有报道称，突尼斯内政部通知前总统蒙塞夫•马尔祖基称，武装分子正计划暗杀他。