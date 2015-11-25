奥巴马和奥朗德承诺加大力度打击“伊斯兰国”

哈通社阿斯塔纳11月25日电 据《华尔街日报》报道，美国总统奥巴马和法国总统奥朗德周二达成共识，认为欧洲国家和其他国家有必要在以美国为首的针对"伊斯兰国"的军事行动中贡献更多力量，但认为俄罗斯目前还不应该加入这一联盟。

奥巴马和奥朗德举行了巴黎遭袭后的首次会晤。两国领导人会晤后在白宫亮相时称，叙利亚总统阿萨德必须下台，这是为了终止冲突而进行的政治转型的一部分。

奥巴马和奥朗德都把巴黎遇袭事件称作是"伊斯兰国"对世界发起的攻击，两人也都就此发表了坚决予以反击的言论。

奥巴马称，对美法和整个世界来说这是一个重要的时刻，这不只是世界上最伟大的城市之一遭到袭击，而是整个世界遭到了袭击。

奥朗德称，在叙利亚展开的军事行动的当务之急是夺回目前由"伊斯兰国"控制的区域。他还强调了维护叙利亚与土耳其间边境地区安全的重要性。奥朗德和奥巴马均承诺，将共享更多情报以更加有效地锁定"伊斯兰国"。奥巴马还呼吁欧盟采取举措分享航空乘客信息。

奥巴马和奥朗德表示，如果俄罗斯总统普京希望进行军事合作，那么首先需要答应两个条件。将于本周晚些时候在莫斯科和普京举行会晤的奥朗德称，他将告诉普京，如果俄罗斯能够把军事行动集中在打击"伊斯兰国"上，那么法国就可以和俄罗斯展开合作。他还称，俄罗斯必须同意叙利亚进行政治转型。