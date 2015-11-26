俄罗斯誓言继续轰炸叙土边境目标

哈通社阿斯塔纳11月26日电 据英国《金融时报》26日报道，莫斯科方面表示，将继续对叙利亚境内靠近土耳其边境的目标进行轰炸，同时坚称无意升级与土耳其的对抗，此前一架俄罗斯战机在叙土边境地区被击落。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的发言人德米特里•巴斯科夫表示，俄罗斯"毫无疑问"将继续在叙利亚北部对叛军进行空中打击。"我们宁愿这些恐怖分子和武装分子能远离土耳其边境，但不幸的是，他们往往藏身于靠近土耳其边境的叙利亚境内，"他说。

总部位于伦敦的叙利亚人权观察组织的活动人士报告称，俄军战机周三在拉塔基亚省(Latakia)北部实施了十二波空袭，这里是俄军一架苏-24战机周二被土耳其战斗机击中后坠毁的地区。

俄军战机还对阿扎兹(Azaz)进行了空袭，这是位于"伊斯兰国"(ISIS)武装分子盘踞的阿勒颇省(Aleppo)北方的一个边境重镇。

俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫表示，莫斯科必须对土耳其击落俄战机作出回应，他称这一行为是安卡拉方面"有预谋"之举。

"我们不会对土耳其发动战争，我们与土耳其人民的关系没有改变。我们只是质疑土耳其现任领导层的所作所为，"他说。

莫斯科早些时候称，将为其在叙利亚的空军基地部署先进的S-400防空导弹，这一迹象突显了军事对抗进一步升级的风险。

俄罗斯国防部长谢尔盖•绍伊古周三宣布："根据总司令决定，S-400防空导弹系统将被部署至叙利亚的赫梅米姆(Hmeimeen)空军基地，以确保所有方向的空防安全。"

S-400防空导弹的部署将使俄军能够瞄准位于叙利亚港口城市拉塔基亚的上述空军基地周围600公里范围内、飞行高度6000米以下的空中目标。