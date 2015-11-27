外媒：中国最强大的武器是贸易

哈通社阿斯塔纳11月27日电 英国《金融时报》27日刊登一篇题为《中国最强大的武器是贸易》的文章，作者为该报专栏作家戴维•皮林。以下为文章全文：

对马来西亚丑闻缠身的总理纳吉布•拉扎克来说，会见自由和不那么自由的世界的领导人，本应是个尴尬至极的时刻。纳吉布帮助设立的发展基金"1MDB"卷入了国际上多起可疑交易调查。这个背负着110亿美元债务的基金正尽力渡过难关。然而，尽管他的个人银行户头刚刚被发现来自中东匿名捐赠人的7亿美元，纳吉布却似乎十分享受接待美国总统和中国总理的机会——上周，美国总统巴拉克•奥巴马和中国总理李克强都在吉隆坡，参加区域性会议。

他或许也应该享受。由于迫切需要纳吉布支持从反恐到自由贸易的广泛议程，奥巴马决定宽容对待这个受到大规模挪用政府资金指控的领导人。除了其他方面，奥巴马还称赞马来西亚通过温和伊斯兰教的反向宣传，为对抗ISIS提供了"极大帮助"。他还对马来西亚作为《跨太平洋伙伴关系协定》（简称TPP）签约国的重要性表示认可。美国政府希望TPP能够将美国与全球最有活力的地区相捆绑，并成为美国政府讨论甚多（尽管并未大举实施）的军事转向太平洋举措的补充。

中国领导人李克强则更进一步。他向纳吉布洒出了诸多大礼——仿佛纳吉布有7亿美元还不够似的。国有企业中国广核集团掏出了23亿美元，收购1MDB旗下的能源资产，从而缓解后者的债务困境。李克强还热情提及中国其他潜在大规模投资，其中包括一条从吉隆坡到新加坡的规划中的高铁线路。两国互相购买债券，就像情人间交换诗歌一样。

对于中国的崛起，通常的看法是它令亚洲各国面临一个艰难的选择。比如，澳大利亚该如何平衡与中国的商业利益（中国是澳大利亚远超其他国家的最大贸易伙伴）和与美国的深层次安全利益？对这个问题的答案是，平衡起来并不总是很容易。澳大利亚24年的无衰退增长，在很大程度上要归功于中国对大宗商品迄今仍十分庞大的需求，然而该国与这个经济施惠国间的关系却会不时出现龃龊。对于中国在农场、电信和采矿方面的投资，悉尼就十分警惕。

然而，不太富裕的国家则可能有另一种选择：让别国相互争斗好坐收渔利。这方面的一个例子是巴基斯坦。作为华盛顿反复无常的盟友，伊斯兰堡始终与北京关系密切。北京方面投桃报李，承诺在其脆弱的电力和交通领域大力投资。中国豪情万丈地谈到建造一条长达1800英里、将巴基斯坦瓜达尔深海港口与新疆地区连接起来的通道。北京方面允诺的460亿美元资金哪怕有一小部分兑现，那也可能具有变革性的影响。

印尼也很精明。最近，它让中国与日本（而不是美国）争斗。在与东京就50亿美元的子弹头列车举行多年谈判之后，雅加达在最后一刻选择了中国。北京方面提供的融资协议优惠得令人难以拒绝。被弄得措手不及的日本外交官承诺加倍努力赢得吉隆坡到新加坡的高铁项目，而后者也在北京的视线之内。

这种商业上的软性角力虽然不像围绕南中国海人造岛屿的争吵那么引人注目，但事实可能证明它们更为重要。如果说华盛顿有TPP，那么北京有"区域全面经济伙伴关系协定"。美国有世界银行和亚洲开发银行，现在北京有亚洲基础设施投资银行（简称亚投行），后者可能从明年开始为项目提供融资。

北京的王牌可能是用遍布中亚、太平洋及印度洋的铁路、公路和港口，将中国、欧洲和中东连接起来的"一带一路"计划。对从缅甸到哈萨克斯坦、印尼到斯里兰卡的处于这些线路之上的诸多国家而言，资金和水泥会有的。有钱能使鬼推磨，即便是英国也无法抵抗中国"红钞票"的诱惑。

但金钱也只能买到这么多了。缅甸、斯里兰卡和菲律宾全都抵制中国的引力作用。缅甸实施政治改革并向华盛顿伸出橄榄枝，就是因为那些将军们担心受制于北京。斯里兰卡的选民们将前总统马欣达•拉贾帕克萨赶下台，就是因为认为他过于讨好中国。菲律宾人将安全担忧置于经济利益之上，冒着激怒中国（以及香蕉遭抵制）的风险，为主权纠纷而将北京告上国际法庭。

然而，亚洲正在展开的是一场人心和头脑之战。要赢得胜利，既靠军事战略家，也靠工程师。