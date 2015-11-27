德国将加入打击“伊斯兰国”的行动

哈通社阿斯塔纳11月27日电 据《华尔街日报》报道，德国政府高级官员周四称，德国计划派遣一艘军舰以及数架侦察机为打击叙利亚境内"伊斯兰国"势力的行动提供支持。此举表明，巴黎遭到恐怖袭击后，德国作为欧洲最不愿动武的国家之一也开始重新考虑自己的立场。

在该计划制定的前一天，德国总理默克尔和法国总统奥朗德在巴黎举行了会晤。按照该计划，德国军队不会即刻承担战斗任务。与德国目前为打击"伊斯兰国"所做努力相比，该计划已经更进一步。德国目前的行动仅限于对伊拉克北部的库尔德武装力量提供支持。

德国国防部长冯德莱恩在和执政联盟党派议员召开会议后告诉记者，德国政府当天就一些艰难但重要且必要的措施达成一致，执政联盟一致认同，应紧密地与法国站在一起。

官员们表示，政府预计将于下周正式要求议会批准，以通过使用侦察和空中加油机、侦查卫星和武装护卫舰来保护法国航空母舰，对法国总统奥朗德打击"伊斯兰国"的努力提供援助。他们表示，该行动可能将在圣诞节前获得最终批准。

德国宪法要求任何海外军事行动都需经过议会批准。默克尔领导的执政联盟控制着约80%的议会席位，基本可确保行动将获得批准。

德国外长施泰因迈尔表示，他相信此举符合德国法律及国际法。