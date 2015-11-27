受俄罗斯制裁影响 土耳其出口哈萨克斯坦货物被堵在俄格口岸

哈通社阿斯塔纳11月27日电 受俄罗斯制裁土耳其的影响，目前有数十辆自土耳其向哈萨克斯坦运输货物的货车，由于无法得到过境俄罗斯进入哈萨克斯坦的通行许可，滞留在格鲁吉亚和俄罗斯边境口岸。

此前，俄罗斯农业部部长亚历山大•塔卡切夫表示，俄罗斯政府已授权俄农业监督署加强审查土耳其向其供应的农产品，并在俄罗斯边境地区对来自土耳其的产品进行严格的附加审查。 据悉，目前滞留在俄格边境口岸的货运车辆超过30辆。 对于何时才能获准通行，滞留在边境口岸的货车驾驶员均表示无法做出答复，因为他们自己也得不到俄方的准确回应。这些驾驶员认为，两国之间的政治矛盾不应该影响到他们的正常贸易活动，更何况他们负责运输的货物并不以俄罗斯为目的地。 "俄罗斯知道我们的目的地是哈萨克斯坦，但因为货物产自土耳其，所以才不允许我们入境。我们已经滞留在这里好几天了，被堵在这里的有来自格鲁吉亚、土耳其和亚美尼亚等国家的商人，运输的货物基本都来自土耳其。"其中一名司机这样说。 11月24日，俄罗斯一架苏-24战机在叙土边境被土耳其军方击落。周四，俄罗斯方面宣布将对土耳其采取经济制裁措施。（编译：塔尔）