虽未能小组出线 阿斯塔纳仍收获球迷祝福（图）

哈通社阿斯塔纳11月27日电 在25日与葡萄牙劲旅本菲卡2:2握手言和之后，首次闯入欧冠杯正赛的阿斯塔纳队仅积3分名列小组第4，基本没有了小组出线希望。但在主场的三场平局却不但没有令球迷们感到失望，反而令球队收获了球迷更多的支持。

整个C组的四支球队当中，年轻的阿斯塔纳队实力最弱有目共睹。即使是阿斯塔纳队球迷自身，大多数人也并不认为球队拥有能够轻松战胜三个对手的实力。但即使如此，在25日的比赛中，看台上的球迷们依然精心的打扮了一番，身着黄蓝相间队服、脸上涂着同样色彩、挥舞着球队旗帜和国旗的球迷们，毫不吝啬对球队的支持。 而当阿斯塔纳队率先破门，并一度2:0领先时，震惊而欣喜的球迷所发出的欢呼声，几乎掀翻了阿斯塔纳竞技场的顶棚。 尽管对手随后逐步将比分扳平，并最终与阿斯塔纳打成平手，但这样一场精彩的比赛，对于所有阿斯塔纳的球迷而言，显然已经足够了。 "我要祝贺阿斯塔纳队，这是一场完美的比赛。球队为我们所有球迷献上了最棒的礼物：幸福、欢乐和笑容。"一位球迷这样说。 在当天的比赛中，入选2015年度哈萨克斯坦小姐选美大赛决赛圈的30位佳丽，也在阿斯塔纳竞技场为球队加油助威，并同部分球迷合影留念。 "阿斯塔纳队第一次让我们能够近距离的观赏欧冠杯的比赛，无论能否出现，仅这一条，对我们而言就足够了，感谢阿斯塔纳队的每一位球员！"另一位球迷说。 12月8日，阿斯塔纳队将与土耳其加拉塔萨雷队，在后者主场--阿里•萨米扬球场对决。若能取胜，阿斯塔纳队将获得进入欧联杯小组赛的资格。（编译：塔尔）